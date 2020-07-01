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01 июля 2020, среда, 15:30 231
Силовые структуры 2020-07-01T15:32:11+03:00
Українські Новини
НАБУ заочно сообщило Злочевскому о подозрении в даче пятимиллионной взятки Холодницкому и Сытнику

НАБУ заочно сообщило Злочевскому о подозрении в даче пятимиллионной взятки Холодницкому и Сытнику

Кира Молчанова
НАБУ, Николай Злочевский, Артем Сытник, Назар Холодницкий, САП, Николай Ильяшенко
Взятка. Фото: НАБУ
Взятка. Фото: НАБУ

Национального антикоррупционное бюро заочно сообщило бывшему министру экологии Николаю Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за закрытие эпизода против него.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"1 июля 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Поскольку местонахождение Злочевского в настоящее время не установлено, о подозрении ему сообщено заочно, а именно - направлено по почте по месту регистрации, в жилищно-эксплуатационную организацию по последнему известному месту жительства и телефонной связи.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ и САП задержали первого замначальника управления Налоговой в Киеве и 2 доверенных лиц Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд взять под стражу первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, подозреваемого в даче 5 млн долларов взятки руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и назначить залог в размере 101 млн гривен.

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