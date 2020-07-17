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17 июля 2020, пятница, 13:30 194
Силовые структуры 2020-07-17T13:30:01+03:00
Українські Новини
НАБУ вызывает экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля

НАБУ вызывает экс-министра экологии Злочевского на допросы 21-23 июля

Ирина Николенко
Допрос, НАБУ, Николай Злочевский, Министерство экологии и природных ресурсов, Национальное антикоррупционное бюро
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

После того, как Национального антикоррупционное бюро заочно сообщило Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие эпизода против него, ведомство вызывает бывшего министра экологии на допросы 21, 22 и 23 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Повестка о вызове. Злочевский, зарегистрированный по адресу: г. Киев, ул. Рейтарская. Вам необходимо прибыть 21.07.2020 в 15 час. 30 мин., 22.07.2020 в 14 час. 30 мин., 23.07.2020 в 11 час. 30 мин., в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Сурикова, 3, для допроса в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020", – сказано в нем.

НАБУ расследует дело о возможной даче 5 млн долларов взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и САП задержали первого замначальника управления Налоговой в Киеве и 2 доверенных лиц Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемую в даче руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро взятки в размере 5 млн долларов экс-чиновницу Государственной фискальной службы и доверенное лицо бывшего министра экологии Николая Злочевского.

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