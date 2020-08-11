В НБУ рассказали, на что чаще всего жаловались клиенты украинских банков

В апреле-июне потребители финансовых услуг чаще всего жаловались на 2 банка.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

При этом названия банков, на которые больше всего поступало жалоб, НБУ не уточняет.

Во втором квартале 2020 года Национальный банк получил и обработал около 9,5 тыс. обращений потребителей финансовых услуг.

Это примерно такое же количество, как и в предыдущем квартале.

Больше всего потребители обращаются в НБУ через контакт-центр.

Количество звонков в контакт-центр выросло на 10% по сравнению с первым кварталом 2020 года до 6 104.

Это связано с тем, что граждане чаще обращались в Национальный банк за разъяснениями, в частности в связи с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с эпидемией коронавируса.

Также во втором квартале выросло количество обращений в контакт-центр по работе финансовых компаний.

Это было обусловлено приближением сроков ввода в действие закона о сплите - с 1 июля 2020 года, когда Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений.

В то же время количество письменных обращений осталось почти на уровне предыдущего квартала (выросло на 2%) и составило 2 320 обращений.

Около 87% письменных обращений касались работы банков.

Во втором квартале потребители чаще всего обращались по работе двух банков.

Карантин был в фокусе внимания потребителей, однако не был основным источником проблем.

Три ключевые темы обращений и жалоб потребителей во время карантина: условия кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр); правомерность жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр); сложности в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр).

Всего в втором квартале от потребителей поступали обращения по таким проблемным вопросам: списание средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту, самовольное изменение тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней, введение новых комиссий без предупреждения, непрозрачное раскрытие информации об акционных предложениях в рекламе.

Треть обращений о работе банков - 623 жалобы - имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2020 года Национальный банк получил и обработал около 10 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, что в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале.

Национальный банк получил жалобы на 45 банков во время карантина.

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