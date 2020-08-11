В НБУ рассказали, на что чаще всего жаловались клиенты украинских банков

В апреле-июне потребители финансовых услуг чаще всего жаловались на 2 банка. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини. При этом названия банков, на которые больше всего поступало жалоб, НБУ не уточняет. Во втором квартале 2020 года Национальный банк получил и обработал около 9,5 тыс. обращений потребителей финансовых услуг. Это примерно такое же количество, как и в предыдущем квартале. Больше всего потребители обращаются в НБУ через контакт-центр. Количество звонков в контакт-центр выросло на 10% по сравнению с первым кварталом 2020 года до 6 104. Это связано с тем, что граждане чаще обращались в Национальный банк за разъяснениями, в частности в связи с карантинными ограничениями, введенными для борьбы с эпидемией коронавируса. Также во втором квартале выросло количество обращений в контакт-центр по работе финансовых компаний. Это было обусловлено приближением сроков ввода в действие закона о сплите - с 1 июля 2020 года, когда Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений. В то же время количество письменных обращений осталось почти на уровне предыдущего квартала (выросло на 2%) и составило 2 320 обращений. Около 87% письменных обращений касались работы банков. Во втором квартале потребители чаще всего обращались по работе двух банков. Карантин был в фокусе внимания потребителей, однако не был основным источником проблем. Три ключевые темы обращений и жалоб потребителей во время карантина: условия кредитных каникул (270 письменных обращений и 430 звонков в контакт-центр); правомерность жестких действий банков при взыскании кредитной задолженности (268 письменных обращений и 382 звонков в контакт-центр); сложности в снятии валюты с депозита (58 письменных обращений и 77 звонков в контакт-центр). Всего в втором квартале от потребителей поступали обращения по таким проблемным вопросам: списание средств банками с зарплатного счета для погашения долга по кредиту, самовольное изменение тарифов обслуживания без информирования клиентов и опубликования изменений на веб-сайте за 30 дней, введение новых комиссий без предупреждения, непрозрачное раскрытие информации об акционных предложениях в рекламе. Треть обращений о работе банков - 623 жалобы - имели признаки нарушения прав потребителей финансовых услуг. Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2020 года Национальный банк получил и обработал около 10 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, что в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале. Национальный банк получил жалобы на 45 банков во время карантина. Кроме того, в НБУ рассказали, как не стать жертвой недобросоветсных кридиторов при оформлении карты.