Во время брифинга Трампа возле Белого дома произошла перестрелка

Во время пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возле Белого дома произошла стрельба. Трамп вынужденно прервал пресс-конференцию и покинул помещение вместе с охраной. Трансляцию пресс-конференции вела Администрация Трампа в Twitter.

Во время речи Трампа к нему подошел охранник и что-то сказал на ухо. После этого президент и его охрана вышли из помещения.

Позже Трамп вновь вернулся к журналистам и объяснил, что выходил из-за стрельбы, которая произошла у Белого дома.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/Vbc9lndRoK — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Как сообщали Українські Новини, на днях трое вооруженных подростков проникли в резиденцию Дональда Трампа, однако его там не оказалось. Позже, подростки заявили, что они слуайно туда попали.

Также президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм.

Ранее В CNN рассказали, как Трамп проводит международные звонки.