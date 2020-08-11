подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.08.20 10:00 Круглый стол: "Долговой кризис в тепловиков: быть ли отопительному сезону?"

11 августа 2020, вторник, 08:25 566
Америка 2020-08-11T09:00:02+03:00
Українські Новини
Во время брифинга Трампа возле Белого дома произошла перестрелка

Во время брифинга Трампа возле Белого дома произошла перестрелка

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Нападение на резиденцию

Во время пресс-конференции президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возле Белого дома произошла стрельба. Трамп вынужденно прервал пресс-конференцию и покинул помещение вместе с охраной. Трансляцию пресс-конференции вела Администрация Трампа в Twitter. 

Во время речи Трампа к нему подошел охранник и что-то сказал на ухо. После этого президент и его охрана вышли из помещения.

Позже Трамп вновь вернулся к журналистам и объяснил, что выходил из-за стрельбы, которая произошла у Белого дома.

 

Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Как сообщали Українські Новини, на днях трое вооруженных подростков проникли в резиденцию Дональда Трампа, однако его там не оказалось. Позже, подростки заявили, что они слуайно туда попали. 

Также президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм.

Ранее В CNN рассказали, как Трамп проводит международные звонки. 

 
Больше новостей о: США Дональд Трамп Нападение на резиденцию

После спада на выходных, снова растет количество новых случаев COVID-19. За сутки заболели 1 158 человек
В охваченную протестами Беларусь приостановили упрощенное пересечение границы
Новости
После спада на выходных, снова растет количество новых случаев COVID-19. За сутки заболели 1 158 человек 09:18
Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ в мессенджеру 09:05
В охваченную протестами Беларусь приостановили упрощенное пересечение границы 09:02
Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избиения, перестрелки, баррикады и коктейли Молотова 08:54
Сделаем из похорон диктатуры праздник: активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу 08:42
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
больше новостей
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
больше новостей
Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избиения, перестрелки, баррикады и коктейли Молотова
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok