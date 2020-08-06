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06 августа 2020, четверг, 11:23 39
Америка 2020-08-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа

Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа

Валерия Драгомирова
Twitter, Коронавирус, Дезинформация, Выборы в США, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Twitter временно заблокировал аккаунт избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Свое решение представители корпорации, вслед за Facebook, объяснили тем, что одна из размещенных там записей содержала ложную информацию о коронавирусе.

Об этом пишет DW

В пресс-службе уточнили, что "были нарушены правила Twitter о дезинформации, касающейся COVID-19".

В корпорации добавили, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов.

Через некоторое время это требование было выполнено, и, по данным телеканала CNN, блокировка была снята.

Представитель штаба Трампа Кортни Парелла в свою очередь обвинила корпорации в Силиконовой долине в предвзятости по отношению к главе Белого дома и высказала мнение, что они "не являются арбитрами истины".

Как и в случае с Facebook, пост представлял собой видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, где он выступил с утверждением, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

Телеканал NBC News ранее уточнил, что основанная Марком Цукербергом компания в первый раз удалила пост президента США из-за дезинформации о вирусе нового типа.

Как сообщали Українські Новини, на выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке. 

Тем временем Канье Уэст выбыл из президентской гонки.

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