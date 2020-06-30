Унижает женщин и поддается влиянию диктаторов. В CNN рассказали, как Трамп проводит международные звонки

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп не соблюдает этикета общения в рамках рабочих телефонных звонков с иностранными коллегами, позволяет себе унижать своих союзников и легко поддается влиянию диктаторов. Об этом сообщает в своем материале CNN со ссылкой на различные истоники.

Как передает ведомство, большинство высокопоставленных чиновников США называют Трампа серьезно опасным для нацбезопасности США из-за его манеры ведения переговоров.

По словам некоторых из свидетелей, Трамп думает, что он сам может давить или запугивать любого иностранного лидера, чтобы тот выполнял все его просьбы.

Отмечается, что больше всего звонков Трамп провел с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который может звонить в Белый дом дважды в неделю и иметь прямой контакт с Трампом, о чем президент США сам и попросил. По данным источников, понимание Трампом сирийского конфликта и ситуации на Ближнем Востоке — навязанное Эрдоганом. Именно под его влиянием также президент США решил вывести войска из Сирии.

Во время разговоров с Путиным Трамп постоянно рассказывал, как он восхищается и уважает российского президента. Чаще всего президент США в этих разговорах только нахваливал себя и критиковал своих предшественников, называя их "слабыми". По словам одного из источников, разговоры Трампа и Путина выглядели как игра в шахматы между гроссмейстером и случайным игроком. Другой же источник рассказал, что переговоры Трампа и Путина звучали как будто разговор двух мужчин в бане.

В то же время в разговорах с союзниками Действующий президент США был совсем другой и не колебался с критикой и даже нападениями в сторону иностранных лидеров. Отмечается, что больше всего доставалось женщинам — канцлеру Германии Ангеле Меркель и бывший премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Некоторые источники называют разговоры Трампа с ними "почти садистскими".

"Некоторые из вещей, которые он сказал Ангеле Меркель, просто невероятны: он назвал ее "глупой" и обвинил ее в том, что она в "кармане у россиян" ... Он самый жесткий в телефонных разговорах с теми, кого он считает слабыми и самый слабый с теми, с кем ему следует быть жестким", — пишет один из чиновников.

По данным источников, разговоры Трампа и Меркель "настолько необычны", что в Германии даже применили специальные меры, чтобы обеспечить секретность этих разговоров и что они всегда останутся тайными.

Разговоры Трампа и Мэй источники описывают как "унизительные и издевательские". Президент США считал ее "дурой" и "бесхребетной" в вопросах Brexit, НАТО и проблем с миграцией.

Как сообщали Українські Новини, Трамп, по словам Болтона, неоднократно расстраивался, что украинский вопрос в целом и в частности захват Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе осенью 2018 мешали ему достичь соглашения с Владимиром Путиным.