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29 июня 2020, понедельник, 11:30 339
Америка 2020-06-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
Президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм

Президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм

Елизавета Кесельман
США, Распоряжение, Памятники, Снос памятников, Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

После радикальных мер со стороны бунтующих и угроз разбивать памятники, президент Соединенных штатов Дональд Трамп подписал официально распоряжение о защите мемориалов, статуй, и памятников. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

Скриншот: twitter/PressSecСкриншот: twitter/PressSec

"Те, кто разрушает наши памятники, будут преследоваться по всей строгости закона", - написала она.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrumpСкриншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Мне выпала честь подписать очень строгое распоряжение, защищающее американские памятники, мемориалы и статуи, а также которое позволит бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей великой страны", - заявил американский лидер.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США протестующие снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро. 

Кроме того, в Лондоне замуровали памятник Уинстону Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов.

Тем временем, в Нью-Йорке хотели снести памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого. 

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