Президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм

После радикальных мер со стороны бунтующих и угроз разбивать памятники, президент Соединенных штатов Дональд Трамп подписал официально распоряжение о защите мемориалов, статуй, и памятников. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани. Скриншот: twitter\/PressSec "Те, кто разрушает наши памятники, будут преследоваться по всей строгости закона", - написала она. Скриншот: twitter.com\/realDonaldTrump "Мне выпала честь подписать очень строгое распоряжение, защищающее американские памятники, мемориалы и статуи, а также которое позволит бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей великой страны", - заявил американский лидер. Как сообщали Українські Новини, ранее в США протестующие снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро. Кроме того, в Лондоне замуровали памятник Уинстону Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов. Тем временем, в Нью-Йорке хотели снести памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого.