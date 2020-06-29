Президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм

После радикальных мер со стороны бунтующих и угроз разбивать памятники, президент Соединенных штатов Дональд Трамп подписал официально распоряжение о защите мемориалов, статуй, и памятников. Документ ужесточает наказание за порчу памятников и их разрушение. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

Скриншот: twitter/PressSec

"Те, кто разрушает наши памятники, будут преследоваться по всей строгости закона", - написала она.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Мне выпала честь подписать очень строгое распоряжение, защищающее американские памятники, мемориалы и статуи, а также которое позволит бороться с недавним преступным насилием. Долгие тюремные сроки за эти беззакония против нашей великой страны", - заявил американский лидер.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США протестующие снесли памятник первооткрывателю Америки Колумбу и выбросили в озеро.

Кроме того, в Лондоне замуровали памятник Уинстону Черчиллю, чтобы защитить от вандализма во время антирасистских митингов.

Тем временем, в Нью-Йорке хотели снести памятник Теодору Рузвельту. Трамп выступил против этого.