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  • Трое вооруженных подростков "нечаянно" проникли в частную резиденцию Трампа
06 августа 2020, четверг, 11:40 489
Америка 2020-08-06T12:15:01+03:00
Українські Новини
Трое вооруженных подростков "нечаянно" проникли в частную резиденцию Трампа

Трое вооруженных подростков "нечаянно" проникли в частную резиденцию Трампа

Елизавета Кесельман
Проникновение, Дональд Трамп, Резиденция Трампа, проникновение в дом чиновника
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Трое вооруженных подростков в американском штате Флорида проникли в частную резиденцию президента США Дональда Трампа в Палм-Бич. Об этом сообщают ABC News со ссылкой на представителя полиции Флориды Майкла Огродника.

Как передает источник, трое парней-подростков, которым по 15 лет, вооруженные  с АК-47 в рюкзаке убегали от полицейских на автомобиле, а проезжая Мар-а-Лаго увидели еще одну машину правоохранителей. Решив, что она также пытается их поймать, они оставили авто и перелезли через забор.

По словам Огродника, они не знали, где оказались, а также не пытались проникнуть в помещение. Зато подростки попытались спрятаться на дворе.

Правоохранители нашли их с помощью вертолета и служебной собаки. На тот момент они и уже избавились от оружия и 14 патронов. Подростки уверяли, что нашли АК-47 случайно.

Сейчас нарушители находятся в следственном изоляторе и ожидают решения суда.

По мнению Огородника, молодым людям повезло, что ни президента, ни членов его семьи в особняке не было: клуб закрыли на летний период. Иначе агенты Секретной службы, возможно, открыли бы по нарушителям огонь.

По данным издания, подобный случай в Мар-а-Лаго случился в конце января, когда двое женщин попытались въехать в поместье на автомобиле. За рулем оказалась 30-летняя оперная певица Ханна Ремхилд, которая, по словам правоохранителей, могла не знать, куда едет.

А вот в апреле 2019-го года на территорию резиденции проникла китаянка, которая заявила, что является родственницей одного из членов закрытого клуба. Правоохранители обнаружили у нее два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук и флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением. Женщину приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, президент США Трамп приказал сажать в тюрьмы за вандализм.

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