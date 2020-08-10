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  • В Минске происходят жесткие столкновения с силовиками, применили газ и гранаты
10 августа 2020, понедельник, 21:46 320
Европа 2020-08-10T21:47:08+03:00
Українські Новини
В Минске происходят жесткие столкновения с силовиками, применили газ и гранаты

В Минске происходят жесткие столкновения с силовиками, применили газ и гранаты

Ольга Фандорина
Беларусь, Минск, столкновения с полицией, Протесты в Беларуси

В Минске силовики открыли огонь по протестующим, в результате инцидента несколько человек получили ранения. Об этом сообщает "Наша Нива"и TUT.BY.

Сообщается, что огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской. Однако на данный момент неизвестно из чего стреляли.

Также против собравшихся на Кальварийской в Минске, возле ТЦ "Корона", силовики применили слезоточивый газ. Люди рассредоточились по дворам.

К центру города идут с разных концов люди в колоннах по несколько сот человек. Также на некоторых улицах останавливаются автомобилисты в знак поддержки. ОМОН атакует эти группы светошумовыми гранами и стреляя резиновыми пулями. Они разбегаются, но затем перегруппировываются в новом месте и снова идут в центр.

Как сообщали Українські Новини, центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей.

Прошлой ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидали бутылками.

В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков.

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