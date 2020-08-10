В Минске происходят жесткие столкновения с силовиками, применили газ и гранаты

Сообщается, что огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской. Однако на данный момент неизвестно из чего стреляли.

Также против собравшихся на Кальварийской в Минске, возле ТЦ "Корона", силовики применили слезоточивый газ. Люди рассредоточились по дворам.

К центру города идут с разных концов люди в колоннах по несколько сот человек. Также на некоторых улицах останавливаются автомобилисты в знак поддержки. ОМОН атакует эти группы светошумовыми гранами и стреляя резиновыми пулями. Они разбегаются, но затем перегруппировываются в новом месте и снова идут в центр.

Как сообщали Українські Новини, центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей.

Прошлой ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидали бутылками.

В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков.