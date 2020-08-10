підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У Мінську відбуваються жорстокі сутички із силовиками, застосували газ і гранати
10 серпня 2020, понеділок, 21:46 12
Європа 2020-08-10T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Мінську відбуваються жорстокі сутички із силовиками, застосували газ і гранати

У Мінську відбуваються жорстокі сутички із силовиками, застосували газ і гранати

Ольга Фандорина
Лукашенко, Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі

У Мінську силовики відкрили вогонь по активістах, в результаті інциденту кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Наша Нива" і TUT.BY.

Повідомляється, що вогонь по демонстрантах відкрили на вулиці Кавалерійській.

Однак на цю мить невідомо з чого стріляли.

Також проти присутніх на Кальварійській в Мінську, біля ТЦ "Корона", силовики застосували сльозогінний газ. Люди розосередилися по дворах.

До центру міста йдуть з різних кінців люди в колонах по кілька сотень. Також на деяких вулицях зупиняються автомобілісти в знак підтримки.

ОМОН атакує ці групи світло-шумовими гранами і стріляє гумовими кулями. Люди розбігаються, але потім перегруповуються в новому місці і знову йдуть у центр.

Як повідомляли Українські Новини, центр Мінська знову оточений силовиками, почалися затримання людей.

Учора вночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидали пляшками.

У МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: в лікарнях 50 активістів і 40 силовиків.

Більше новин про: Лукашенко Білорусь вибори в Білорусі протести в Білорусі

Силовики в Мінську відкрили вогонь по активістах. ...
У Мінську затримали журналістів телеканалу "Настоя...
У КДБ Білорусі заявили, що на Тихановську готували...
У МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час ...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
На активістів, які влаштували мітинг під посольством Білорусі, склали 5 протоколів 23:24
Міністри "Люблінського трикутника" закликали Лукашенка припинити насильство 22:55
Курс гривні на міжбанку зріс 22:26
У Мінінфраструктури хочуть стежити за станом мостів, дроги і будівель за допомогою супутників 21:57
У ЦВК розповіли, коли стартує виборча кампанія і коли чекати результатів місцевих виборів 21:46
більше новин
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Для прийому у Зеленського взяли напрокат рояль для організації культурної програми 15:27
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok