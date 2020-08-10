У Мінську відбуваються жорстокі сутички із силовиками, застосували газ і гранати

У Мінську силовики відкрили вогонь по активістах, в результаті інциденту кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє "Наша Нива" і TUT.BY.

Повідомляється, що вогонь по демонстрантах відкрили на вулиці Кавалерійській.

Однак на цю мить невідомо з чого стріляли.

Також проти присутніх на Кальварійській в Мінську, біля ТЦ "Корона", силовики застосували сльозогінний газ. Люди розосередилися по дворах.

До центру міста йдуть з різних кінців люди в колонах по кілька сотень. Також на деяких вулицях зупиняються автомобілісти в знак підтримки.

ОМОН атакує ці групи світло-шумовими гранами і стріляє гумовими кулями. Люди розбігаються, але потім перегруповуються в новому місці і знову йдуть у центр.

Як повідомляли Українські Новини, центр Мінська знову оточений силовиками, почалися затримання людей.

Учора вночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидали пляшками.

У МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: в лікарнях 50 активістів і 40 силовиків.