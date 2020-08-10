НКРЭКУ сговорилась с "Нефтегазом" в интересах монополиста, что приведет к подорожанию газа, — эксперт

Вслед за удорожанием цен на свет, эксперты ожидают роста цены на газ для населения, которое может произойти на фоне помощи НКРЭКУ "Нефтегазу Украины" в вопросе монополизации рынка газа. Новые предложения регулятора на рынке газа создают несправедливые условия, которые будут вести к банкротству средних и мелких участников рынка газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук.

По его словам, просиходит "заговор" между "Нефтегазом" и НКРЕКП в интересах газового монополиста и международных трейдеров.

"Проект постановления НКРЕКП о внесении изменений в Кодекс ГТС и Кодекса ГРС предусматривает уменьшение размера допустимого отклонения для заказчиков услуг транспортировки с 10% до 3%, а для заказчиков услуг транспортировки, которые являются операторами газораспределительных систем, - с 15% до 7,5%, а также будет повышен величину корректировки с 10% до 20%", - рассказал Корольчук.

Он прогнозирует, что после этого газ для потребителей подорожает. Компании не смогут вписываться в существующую норму и стоимость транспортировки газа перейдет на потребителей. Прямую выгоду от этого получит "Нефтегаз", а остальные поставщики уйдут с рынка.

"Аргументы "регулятора", что оператор ГТС несет убытки или дополнительных расходов на балансировку, - это из области фантастики, которую даже не попытались подкрепить доказательствами или документами. Напротив, по оперативным данным после принятия решения доходность оператора ГТС будет расти", - считает эксперт.

По его совам, Энергетическое сообщество негативно отреагирует на такие события.

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