У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте

В то время, как для должников коммунальных услуг хотят ввести ряд штрафных санкций, в Минрегионе пояснили как будет происходить реструктуризация задолженности за коммуналку и развенчали миф о том, что в должников будут отбирать квартиры. Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития общин и территорий, передают Українські Новини.

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который предусматривает реструктуризацию долгов за коммунальные услуги. После этого появилось много мифов, которые развенчивают в Минрегионе.

Главный из них – в должников будут отбирать квартиру.

"Хочу отметить, что Законом Украины "Об исполнительном производстве "предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января 2020 это 94 460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется ", – сказала замминистра Наталья Хоцяновская.

Еще один популярный миф – обязательно забирать 50% заработной платы. В ведомстве уверяют, что по решению суда может быть удержано 50%, но в суд можно и не доходить, если заключить договор на реструктуризацию долга.

В Минрегионе развенчивают миф и о том, что в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. В ведомстве добавляют, что эта категория населения получает субсидию. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов.

Среди мифов бытует и то, что будут реструктуризировать надуманные долги. В ведомстве отрицают эту информацию и добавляют, что в случае несогласия с суммой долга, потребитель может обратиться к комиссии на местном уровне, где будут разбираться с вопросом долга.

Кроме того, запрещать выезд за границу, пользоваться транспортными средствами и оружием могут только после принятия законопроекта.

Что предусматривает реструктуризация долга за коммунальные услуги

Законопроект №3613 предусматривает обязательную реструктуризацию задолженности за коммуналку сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей (текущих и платежей по погашению реструктуризированной задолженности) не должна превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

Также на потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей.

Кроме того, к должникам будут применять временные ограничения. В частности, по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользование оружием, охота.

Если должники не заключили договор о реструктуризации и не уплатили текущие платежи, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 1 октября 2020, будет взиматься по решению суда.

"Меры, которые могут быть применены к должнику, определяются Законом Украины "Об исполнительном производстве ", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, депутаты Верховной Рады предлагают ввести штрафы за долги за коммуналку в размере 20-50% от суммы задолженности.

В апреле 2020 года долг населения за коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.