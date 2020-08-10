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10 августа 2020, понедельник, 05:30 4896
Общество 2020-08-10T05:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены

Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены

Анна Рудык
Тарифы на газ, цены на газ, Коммунальные платежи, Нефтегаз
Коммуналка
Коммуналка

ООО Газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины" установила цену на газ для населения в 4,73 гривны/куб. м на год.

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании, передают Українські Новини.

Согласно им, в рамках тарифа "Годовой" потребитель в течении 12 месяцев будет потреблять газ по цене 4,73 гривен/куб. м газа.

Уточняется, что подключение тарифа станет доступно после 15 августа в личном кабинете потребителя.

Также для дома украинцы могут оформить тариф "Месячный, по которому стоимость газа составляет 3,24 грн за кубометр (с НДС, без учета доставки) на протяжении года.

Для бизнеса "Нефтегаз" предлагает еще три тарифных пакета, по которым цена определяется индивидуально: Большое дело (с рекомендованным месячным объемом потребления от 100 тыс. куб. м), "Удобный бизнес" (от 10 тыс. до 100 тыс. куб. м) и "Все включено" (до 10 тыс. куб. м).

Тарифы на газ. Фото: сайт Тарифы на газ. Фото: сайт "Нефтегаза"

Как сообщали Українські Новини, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Ранее Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

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