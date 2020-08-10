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  • Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе
10 августа 2020, понедельник, 12:13 1530
Экономика 2020-08-10T12:30:05+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 10 августа увеличилась на 12,2%, или на 153,03 гривны/МВт-ч до 1 409,78 гривны/МВт-ч по сравнению с 3 августа.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 4%, или на 68,94 гривны/МВт-ч до 1 630,92 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (43,13 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,26 евро/МВт-ч) в 19 раз, в Швеции (22,38 евро/МВт-ч) - на 48,1%, в Дании (38,95 евро/МВт-ч) - на 9,7%, во Франции (38,50 евро/МВт-ч) - на 10,7%, в Германии (36,98 евро/МВт-ч) - на 14,3%, в Австрии (37,37 евро/МВт-ч) - на 13,4%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 5,8%, или на 2,29 евро/МВт-ч до 41,64 евро/МВт-ч (1 361 гривна/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 10 августа).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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