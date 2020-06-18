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18 июня 2020, четверг, 10:41 350
Экономика 2020-06-18T10:42:11+03:00
Українські Новини
Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения

Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения

Ольга Фандорина
Газ, Природный газ, цены на газ, Рынок газа, Сжиженый газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Пока платежи за газ для населения без счетчиков с июля могут резко вырасти, Кабинет Министров изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

"Постановление приводит в соответствие с законом "О рынке природного газа" механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах. Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион", - говорится в нем.

Отмечается, что это позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.

Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

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