Кабмин изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения

Пока платежи за газ для населения без счетчиков с июля могут резко вырасти, Кабинет Министров изменил механизм определения цены сжиженного газа для населения.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

"Постановление приводит в соответствие с законом "О рынке природного газа" механизм расчета стартовой цены на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах. Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион", - говорится в нем.

Отмечается, что это позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения.

Кроме того, постановлением совершенствуется организация работы аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

Как сообщали Українські Новини, газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах.

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