НКРЕКП змовилась з "Нафтогазом" в інтересах монополіста, що призведе до подорожчання газу, - експерт

Слідом за подорожчанням цін на світло, експерти очікують зростання ціни на газ для населення, яке може статися на тлі допомоги НКРЕКУ "Нафтогазу України" в питанні монополізації ринку газу. Нові пропозиції регулятора на ринку газу створюють несправедливі умови, які будуть вести до банкрутства середніх і дрібних учасників ринку газу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

За його словами, відбувається "змова" між "Нафтогазом" і НКРЕКП в інтересах газового монополіста і міжнародних трейдерів.

"Проєкт постанови НКРЕКП про внесення змін до Кодексу ГТС і Кодексу ГРС передбачає зменшення розміру допустимого відхилення для замовників послуг транспортування з 10% до 3%, а для замовників послуг транспортування, які є операторами газорозподільних систем, - з 15% до 7,5%, а також буде підвищено величину коригування з 10% до 20% ", - розповів Корольчук.

Він прогнозує, що після цього газ для споживачів подорожчає. Компанії не зможуть вписуватися в чинну норму і вартість транспортування газу перейде на споживачів. Пряму вигоду від цього отримає "Нафтогаз", а інші постачальники підуть з ринку.

"Аргументи" регулятора ", що оператор ГТС зазнає збитків або додаткових витрат на балансування, - це з області фантастики, яку навіть не спробували підкріпити доказами або документами. Навпаки, за оперативними даними після прийняття рішення прибутковість оператора ГТС буде рости", - вважає експерт.

За його совами, Енергетична спільнота негативно відреагує на такі події.

Як повідомляли Українські Новини, ТОВ Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ для населення в 4,73 гривні / куб. м на рік.

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