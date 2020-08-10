Иран отказался платить МАУ за сбитый самолет

Власти Ирана не будут компенсировать компании Международным авиалиниям Украины стоимость самолета Boeing-737, сбитого в январе над Тегераном. Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, второй раунд переговоров с Ираном о компенсации семьям погибших в результате поражения над Тегераном рейсового самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) состоится в октябре.

8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 потерпел крушение. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них были граждане семи стран, включая 11 украинцев.

Позже Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой. Украина до окончания расследования не готова согласиться с утверждением Ирана о том, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.

Украина и Иран начали переговоры в Киеве о компенсации семьям погибших 30 июля.