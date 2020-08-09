В Бейруте во время антиправительственных протестов пострадали более 700 человек, погиб один полицейский

После того, как в Бейруте прогремел мощный взрыв из-за которого погибли более 150 человек, более 5 тысяч пострадали и еще 60 людей числятся без вести пропавшими, город всколыхнули антиправительственные протесты, в результате которых количество пострадавших возросло до более 700 человек. Об этом сообщает издание "Al Jazeera", передают Українські Новини. Во время антиправительственных протестов в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции. Митингующие штурмовали здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации. Они требуют отставки правительства из-за взрыва в Бейруте. Кроме того, военные вытеснили группу протестующих, которые захватили пострадавшую от взрыва здание МИД. Протестующие, которых возглавлял отставной военный офицер, ворвались в здание и объявили его "штабом революции". В свою очередь премьер-министр страны Хасан Диаб уже предложил организовать в стране досрочные выборы в парламент. Ранее Українські Новини сообщали, в столице Ливана усилились протесты. митингующие заявили, что их политиков следует повесить и наказать за халатность, которая привела к разрушительному взрыву в порту Бейрута. Из-за взрыва в Бейруте погиб один гражданин Украины – 32-летний Вильям Азар. Взрыв в Бейруте произошел во время выполнении сварочных работ на складе, от искры взорвались петарды, что повлекло взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году на судне Rhosus, принадлежавшему российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.