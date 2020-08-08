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08 августа 2020, суббота, 20:55 13
Мир 2020-08-08T20:58:53+03:00
Українські Новини
В Бейруте из-за взрыва усилились протесты. Демонстранты ворвались в МИД Ливана

В Бейруте из-за взрыва усилились протесты. Демонстранты ворвались в МИД Ливана

Валерия Драгомирова
Бейрут, взрыв в Бейруте, Протесты в Бейруте

В столице Ливана усилились протесты. Протестующие заявили, что их политиков следует повесить и наказать за халатность, которая привела к разрушительному взрыву в порту Бейрута. 

Об этом пишет Reuters

На площади Шехидов собралось около 10 тысяч человек, некоторые бросали камни. По словам журналиста Reuters, полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые протестующие попытались прорваться через заграждение на улице, ведущей к парламенту. Один подросток упал в обморок от слезоточивого газа.

Десятки протестующих ворвались в Министерство иностранных дел, где сожгли портрет президента Мишеля Ауна в рамке. По словам просетующих, он виноват в  политическом и экономическом кризисе страны.

Протестующие заявили, что их политиков следует повесить и наказать за халатность, которая, по их словам, привела к гигантскому взрыву во вторник, в результате которого погибли 158 человек и более 6000 получили ранения.

Протестующие скандировали "Народ хочет падения режима". 

Премьер-министр Хасан Диаб заявил, что единственный выход - это досрочные парламентские выборы.


Как сообщали Українські Новини, после взрыва в Бейруте, власти страны задержали 16 сотрудников порта

Ранее полиция Кипра допросила россиянина, чей корабль привез селитру, взорвавшуюся в порту Бейрута. 

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