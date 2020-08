В Бейруте из-за взрыва усилились протесты. Демонстранты ворвались в МИД Ливана

Об этом пишет Reuters.



На площади Шехидов собралось около 10 тысяч человек, некоторые бросали камни. По словам журналиста Reuters, полиция применила слезоточивый газ, когда некоторые протестующие попытались прорваться через заграждение на улице, ведущей к парламенту. Один подросток упал в обморок от слезоточивого газа.



Десятки протестующих ворвались в Министерство иностранных дел, где сожгли портрет президента Мишеля Ауна в рамке. По словам просетующих, он виноват в политическом и экономическом кризисе страны.

Протестующие заявили, что их политиков следует повесить и наказать за халатность, которая, по их словам, привела к гигантскому взрыву во вторник, в результате которого погибли 158 человек и более 6000 получили ранения.

Протестующие скандировали "Народ хочет падения режима".



Премьер-министр Хасан Диаб заявил, что единственный выход - это досрочные парламентские выборы.

Absolutely staggering numbers toay in #Beirut. Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ