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10 августа 2020, понедельник, 18:33 30
Силовые структуры 2020-08-10T18:34:07+03:00
Українські Новини
С Беларусью приостановили упрощенное пересечение границы

С Беларусью приостановили упрощенное пересечение границы

Ольга Фандорина
Украина, Беларусь, Украина-Беларусь, Упрощенное пересечение границы
Граница Украина-Беларусь. Фото: charter97.оrg
Граница Украина-Беларусь. Фото: charter97.оrg

С 22:00 10 августа до 07:00 30 августа на украинско-белорусской границе приостанавливается упрощенный пропуск украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 10 августа.

Сезонный пропуск граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" для сбора дикоросов через пункты Познань, Березовое и Дроздынь в Ровенской области.

Сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов.

Упрощенный пропуск планируется восстановить с 07:00 30 августа - для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами погранслужбы Беларуси на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника Ольманские болота.

В то же время пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Беларусь, которая вчера усилила границу, начали совместную пограничную спецоперацию, которая продлится до конца октября.

Тем временем, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

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