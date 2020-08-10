С Беларусью приостановили упрощенное пересечение границы

С 22:00 10 августа до 07:00 30 августа на украинско-белорусской границе приостанавливается упрощенный пропуск украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 10 августа.

Сезонный пропуск граждан Украины на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" для сбора дикоросов через пункты Познань, Березовое и Дроздынь в Ровенской области.

Сегодня в 22.00 по 30 августа временно приостанавливается пропуск жителей приграничных районов для сбора дикоросов.

Упрощенный пропуск планируется восстановить с 07:00 30 августа - для жителей приграничья при наличии паспорта, пропуска, выданного органами погранслужбы Беларуси на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника Ольманские болота.

В то же время пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Беларусь, которая вчера усилила границу, начали совместную пограничную спецоперацию, которая продлится до конца октября.

Тем временем, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.