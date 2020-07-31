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31 июля 2020, пятница, 15:18 415
Силовые структуры 2020-07-31T15:18:51+03:00
Українські Новини
Пограничники Украины и Беларуси начали на границе спецоперацию

Пограничники Украины и Беларуси начали на границе спецоперацию

Ольга Фандорина
Украина, Беларусь, Учения, Граница, Госпогранслужба, Граница с Беларусью
Пограничник. Фото: Госпогранслужба
Пограничник. Фото: Госпогранслужба

Украина и Беларусь, которая вчера усилила границу, начали совместную пограничную спецоперацию, которая продлится до конца октября. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В рамках противодействия противоправной деятельности на украинско-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция Зубр-2020... Нынешние меры продлятся до конца октября", – говорится в сообщении.

Спецоперация проводится ежегодно по договоренности пограничных ведомств.

После подготовительного сейчас проходит основной этап операции: происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на госгранице.

"Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация", – добавили пограничники.

На уровне пограничных отрядов происходит регулярный обмен информацией.

Напомним, ранее в акватории Черного моря завершились международные военно-морские учения "Си Бриз-2020".

В рамках учений "Си Бриз-2020" было отработано отражение скоростных целей катерной группой.

В 2020 году учения "Си Бриз-2020" проходят только в морской фазе с авиацией.

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