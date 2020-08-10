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10 серпня 2020, понеділок, 18:33 7
Силові структури 2020-08-10T19:15:02+03:00
Українські Новини
З Білоруссю тимчасово зупинили спрощений перетин кордону

З Білоруссю тимчасово зупинили спрощений перетин кордону

Ольга Фандорина
Кордон з Білоруссю, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Кордон Україна-Білорусь. Фото: charter97.оrg
Кордон Україна-Білорусь. Фото: charter97.оrg

З 22:00 10 серпня до 07:00 30 серпня на українсько-білоруському кордоні припиняється спрощений пропуск українців. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в понеділок, 10 августа.

Сезонний пропуск громадян України на територію білоруського республіканського ландшафтного заказника "Ольманскі болота" для збору дикоросів через пункти Познань, Березове і Дроздинь в Рівненській області.

Сьогодні о 22:00 по 30 серпня тимчасово зупиняється пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів.

Спрощений пропуск планують відновити з 07:00 30 серпня - для жителів прикордоння при наявності паспорта, пропуску, виданого органами прикордонної служби Білорусі на право перебування в прикордонній зоні й іменної квитанції про оплату за відвідування ландшафтного заповідника "Ольманскі болота".

Водночас перетин кордону буде здійснюватися тільки пішки або на велосипедах.

Як повідомляли Українські Новини, Україна та Білорусь, яка вчора посилила кордон, почали спільну прикордонну спецоперацію, яка триватиме до кінця жовтня.

Тим часом, у Білорусі порушили кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

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