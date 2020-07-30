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30 июля 2020, четверг, 10:05 92
Мир 2020-07-30T10:30:01+03:00
Українські Новини
Беларусь усиливает границу из-за задержания боевиков "Вагнера"

Беларусь усиливает границу из-за задержания боевиков "Вагнера"

Елизавета Кесельман
Боевики, Беларусь, ЧВК Вагнера, Усиливание границы
Беларусь усилит границу после задержания боевиков Вагнера. Скриншот: БелТа
Беларусь усилит границу после задержания боевиков Вагнера. Скриншот: БелТа

После того, как в Беларуси задержали группу бойцов "ЧВК Вагнера", власти Беларуси приняли решение усилить государственные границы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает БелТА.

"Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ. И в том числе границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, обнаружения лиц, которые пересекают государственную границу. [...] Границы будут существенно усилены", — отметил Равков.

Равков описал ситуацию по задержанию бойцов, как "очень неприятный факт", который не подтвердила Россия, ведь если бы перебрасывали куда-то частную военную компанию, вероятно, по линии спецслужбы были бы объяснения.

"Но получилось так, что ни по линии ФСБ , ни по ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", — добавил секретарь СНБО.

Как сообщали Українські Новини, эксперт по международным коммуникациям Виктория Закревская заявила, что

Беларусь не такой уж союзник России, как об этом кричат украинские политики. 

Кроме того, в СНБО предложили Беларуси экстрадировать наемников "ЧВК Вагнера" в Украину. 

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