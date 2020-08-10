Ко вторнику гривна окрепнет до 27,6 UAH/USD

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0134 1 доллар США 27,6007 1 швейцарский франк 30,0858 10 иен 2,6030 10 российский рубль 3,744 1 евро 32,4653 Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH\/USD. Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту. Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн\/доллар. Курс доллара после небольшого падения в пятницу, в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 27,65-27,85 гривни за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.