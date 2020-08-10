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10 августа 2020, понедельник, 17:37 541
Финансы 2020-08-10T18:45:03+03:00
Українські Новини
Ко вторнику гривна окрепнет до 27,6 UAH/USD

Ко вторнику гривна окрепнет до 27,6 UAH/USD

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0134
1 доллар США 27,6007
1 швейцарский франк 30,0858
10 иен 2,6030
10 российский рубль 3,744
1 евро 32,4653

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Курс доллара после небольшого падения в пятницу, в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 27,65-27,85 гривни за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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