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10 августа 2020, понедельник, 17:21 727
Lifestyle 2020-08-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
В день рождения Антонио Бандераса стало известно, что он заболел COVID-19

В день рождения Антонио Бандераса стало известно, что он заболел COVID-19

Кира Молчанова
Бандерас, Коронавирус, коронавирус у актера, коронавирус у звезды
Антоніо Бандерас. Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial/
Антоніо Бандерас. Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial/

Среди известных людей, которых COVID-19 положил на больничную койку, кроме Елены Зеленской есть теперь и Антонио Бандерас. Голливудский актер и режиссер заболел коронавирусом и узнал об этом в свой день народження.

Об этом сообщило издание The Mirror.

Торжества по поводу дня рождения пришлось отложить из-за того, что звезда проведет праздник в изоляции.

Бандерас рассказал, что чувствует усталость, но в целом его самочувствие нормальне.

Как сообщали Українські Новини, 9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирус COVID-19 в Украине увеличилась на 1008 до 81957, количество смертей от заболевания - на 25 до 1922 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 15 9%, количество новых летальных случаев - выросла на 38,9% .Ранее

Министерство здравоохранения отнесло Грецию в страны «красной зоны» по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Два игрока киевского "Динамо" заболели коронавирусом. Инфицированы форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух.

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