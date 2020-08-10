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  • У день народження Антоніо Бандераса стало відомо, що він заразився COVID-19
10 серпня 2020, понеділок, 17:20 3
Lifestyle 2020-08-11T00:15:03+03:00
Українські Новини
У день народження Антоніо Бандераса стало відомо, що він заразився COVID-19

У день народження Антоніо Бандераса стало відомо, що він заразився COVID-19

Кира Молчанова
Пандемія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, коронавірус у актора
Антоніо Бандерас. Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial/
Антоніо Бандерас. Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial/

Серед знаменитих людей, яких COVID-19 поклав на лікарняне ліжко, крім Олени Зеленської, є тепер і Антоніо Бандерас. Голлівудський актор і режисер заразився на коронавірус і дізнався про це у свій день народження.

Про це повідомило видання The Mirror.

Урочистості з приводу дня народження довелося відкласти через те, що зірка проведе свято в ізоляції. Бандерас розповів, що відчуває втому, але в цілому його самопочуття нормальне.

Як повідомляли Українські Новини, два гравці київського "Динамо" захворіли на  коронавірус. Інфіковані форвард Назарій Русин і гравець молодіжного складу Роман Вантух.

9 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 008 до 81 957, кількість померлих від захворювання - на 25 осіб до 1 922 в порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилося на 15,9%, кількість нових летальних випадків - зросла на 38,9%.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я віднесло Грецію до країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

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