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10 августа 2020, понедельник, 09:30 252
Общество 2020-08-10T11:12:28+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает второй день подряд

Заболеваемость коронавирусом в Украине падает второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 15,9%, количество новых летальных случаев - выросло на 38,9%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 10 августа в Украине зарегистрированы 81 957 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 922 летальных, 44 359 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 008 новых случаев, выздоровели 387 человек, умерли 25 человек.

Таким образом, 9 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 008 против 387.

Количество новых случаев заболевания 9 августа составило 1,2% от общего количества заболевших на 8 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 10 августа составило 35 676 человек, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (10 981), в Киеве (9 564) и Ривненской области (6 923).

В Черновицкой области зафиксированы 6 777 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 809 случаев, в Ивано-Франковской - 5 797, в Харьковской - 4 901, в Волынской - 4 327, в Одесской – 4 230, в Киевской - 4 197, в Тернопольской - 3 324, в Винницкой - 2 985, в Житомирской - 2 154, в Днепропетровской - 1 571, в Хмельницкой - 1 368 случаев.

1 036 случаев выявлены в Черкасской области, 1 024 случая - в Черниговской, 976 случаев - в Донецкой, 953 случая - в Запорожской, 724 случая - в Кировоградской, 716 случаев - в Николаевской, 699 случаев - в Сумской, 497 случаев - в Полтавской, 269 случаев - в Херсонской и 155 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Также в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.

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