Янукович на встречу президентов позвал картежника-фокусника, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, вспоминая об общении с бывшим Президентом Украины Виктором Януковичем, рассказал о забавном случае приглашения Януковичем картежника-фокусника на встечу президентов. А именно присутствовали экс-Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Лукашенко и сам Янукович.

Об этом белорусский президент заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Однажды он позвал какого-то специалиста-картежника, который чудеса мог творить. Говорит: "Ребята, у меня есть друзья, мы с ним играли, я выигрывал". Ну, я в картах не очень-то соображаю. А он позвал его – и прямо на ужине, где все президенты, он нам часа два вместе с ним мастер-класс преподносил по игре в карты", – сообщил белорусский президент.

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Во время Евромайдана 2014 года Лукашенко поддерживал Януковича, потому что "не хотел, чтобы революция эта произошла". Он признал, что бегство украинского президента стало для него неожиданностью.

"Но я ему все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно когда у него сын погиб и прочее. Ну, всякое бывает в жизни... Человек допустил слабину. Нельзя быть злопамятным. Поэтому не скажу, что у нас сегодня плохие отношения", – отметил Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко обвинил Турчинова в сдаче Крыма России без боя.

Также Лукашенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский хороший человек, но хорошим президентом не станет.