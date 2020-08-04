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04 августа 2020, вторник, 21:45 321
Европа 2020-08-04T23:00:10+03:00
Українські Новини
Греция начала взимать по 20 евро с туристов за медицинские услуги

Греция начала взимать по 20 евро с туристов за медицинские услуги

Валерия Драгомирова
Греция, Туристы, Сбор с туристов, Медуслуги
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

В то время, как Греция разрешила с 1 августа круизные путешествия, туристы, которые въезжают в страну, должны заплатить дополнительный сбор в 20 евро за медицинские услуги, которые они получают во время своего пребывания в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

До сих пор путешественники ничего не платили за медицинское обслуживание в Греции, независимо от того, откуда они родом, за исключением госпитализации.

Однако в конце июля Минздрав Греции постановил, что с этого момента сбор будет взиматься со всех иностранных путешественников, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больницы.

Те, кто пользуется услугами скорой медицинской помощи, также будут обязаны оплатить предоставленные им услуги. Дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализе крови и других видах скрининга, согласно тарифам, которые определяются национальной системой здравоохранения Греции.

Эти новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.

Министерство здравоохранения страны надеется собрать "значительные средства" от нового сбора.

Как соощали Українські Новини, Греция открыла первый подводный музей "Парфенон кораблекрушений". 

Тем временем Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19.

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