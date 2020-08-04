Греция начала взимать по 20 евро с туристов за медицинские услуги

В то время, как Греция разрешила с 1 августа круизные путешествия, туристы, которые въезжают в страну, должны заплатить дополнительный сбор в 20 евро за медицинские услуги, которые они получают во время своего пребывания в стране.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

До сих пор путешественники ничего не платили за медицинское обслуживание в Греции, независимо от того, откуда они родом, за исключением госпитализации.

Однако в конце июля Минздрав Греции постановил, что с этого момента сбор будет взиматься со всех иностранных путешественников, которые обращаются в медицинские центры, региональные клиники и амбулатории больницы.

Те, кто пользуется услугами скорой медицинской помощи, также будут обязаны оплатить предоставленные им услуги. Дополнительные сборы будут взиматься с тех, кто нуждается в анализе крови и других видах скрининга, согласно тарифам, которые определяются национальной системой здравоохранения Греции.

Эти новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянным" резидентом страны.

Министерство здравоохранения страны надеется собрать "значительные средства" от нового сбора.

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