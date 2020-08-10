Олег Ляшко поздравил Лукашенко с "заслуженной" победой, но потом удалил пост

Бывший народный депутат, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, написав об этом в Twitter, однако позже удалил пост. Скриншот поста опубликовал блогер Александр Барабошко.

"Поздравляю Александра Лукашено с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние , не дать проливать кровь, чтоб не подорвать братскую Беларусь изнутри , чтоб она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – говорилось в сообщении Ляшко.

Однако после того, как Ляшко удалил пост, в комментариях под его последней публикацией на Facebook начали сыпаться негативные комментарии.

Скриншот: facebook/Олег Ляшко

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента.

Также Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

Тем р=временем, в штабе Тихановской не признают результаты выборов президента.