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10 августа 2020, понедельник, 12:34 60
Внешняя политика 2020-08-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Олег Ляшко поздравил Лукашенко с "заслуженной" победой, но потом удалил пост

Олег Ляшко поздравил Лукашенко с "заслуженной" победой, но потом удалил пост

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Олег Ляшко, Выборы президента в Беларуси
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube
Олег Ляшко. Скриншот видео Youtube

Бывший народный депутат, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, написав об этом в Twitter, однако позже удалил пост. Скриншот поста опубликовал блогер Александр Барабошко.

"Поздравляю Александра Лукашено с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние , не дать проливать кровь, чтоб не подорвать братскую Беларусь изнутри , чтоб она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины", – говорилось в сообщении Ляшко.

 

Однако после того, как Ляшко удалил пост, в комментариях под его последней публикацией на Facebook начали сыпаться негативные комментарии. 

Скриншот: facebook/Олег Ляшко

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко сделал первое заявление после выборов. 

Кроме того, нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента. 

Также Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

Тем р=временем, в штабе Тихановской не признают результаты выборов президента. 

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