Олег Ляшко привітав Лукашенка з "заслуженою" перемогою, але потім видалив пост

Колишній народний депутат, і лідер Радикальної партії Олег Ляшко привітав президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, написавши про це в Twitter, проте пізніше видалив пост. Скріншот поста опублікував блогер Олександр Барабошко.

"Вітаю Олександра Лукаша із заслуженою перемогою на президентських виборах. Зараз найважливіше - припинити силове протистояння, не дати проливати кров, щоб не підірвати братську Білорусь зсередини, щоб вона ніколи не стала плацдармом для російської агресії проти України", - говорилося в повідомленні Ляшка.

Однак після того, як Ляшко видалив пост, в коментарях під його останньою публікацією на Facebook почали сипатися негативні коментарі.

Скріншот: facebook / Олег Ляшко

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко зробив першу заяву після виборів.

Крім того, нардеп від "Слуги народу", Євген Шевченко достроково привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.

З перемогою Лукашенка привітав також і президент Росії Володимир Путін.

Однак в штабі Тихановської не визнають результати виборів через особисті дані, за якими за їх кандидата віддавали до 90% голосів.