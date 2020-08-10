Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент направил Лукашенко телеграмму. Он отметил в своем послании, что рассчитывает на то, что работа Лукашенко "будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений".



"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента.



Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов.