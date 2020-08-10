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10 августа 2020, понедельник, 11:46 553
Мир 2020-08-10T12:30:27+03:00
Українські Новини
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Беларусь, Путин, выборы в Беларуси
Лукашенко и Путин Фото: kremlin.ru
Лукашенко и Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент направил Лукашенко телеграмму. Он отметил в своем послании, что рассчитывает на то, что работа Лукашенко "будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений".

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента. 

Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов

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