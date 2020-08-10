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10 серпня 2020, понеділок, 12:13 14
Економіка 2020-08-10T13:45:54+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%

Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%

Григорий Яковенко
Електроенергія, Ціна на електроенергію, ОЕС

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 10 серпня збільшилася на 12,2%, або на 153,03 гривні/МВт-год до 1 409,78 гривні/МВт-год порівняно з 3 серпня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За аналогічний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 4%, або на 68,94 гривні/МВт-год до 1 630,92 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (43,13 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (2,26 євро/МВт-год) в 19 разів, в Швеції (22,38 євро/МВт-год) — на 48,1%, в Данії (38,95 євро/МВт-год) — на 9,7%, у Франції (38,50 євро/МВт-год) — на 10,7%, в Німеччини (36,98 євро/МВт-год) — на 14,3%, в Австрії (37,37 євро/МВт-год) — на 13,4%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 5,8%, або на 2,29 євро/МВт-год до 41,64 євро/МВт-год (1 361 гривня/Мвт-год відповідно до курсу НБУ на 10 серпня).

Як повідомляли Українські Новини, побутовим споживачам, які проживають у радіусі 30 км від АЕС хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію.

Пов'язані з Ігорем Коломойським компанії за час президентства Володимира Зеленського продали державної компанії "Центренерго" не менше 1,5 млн тонн. В  основному це було російське вугілля , хоча в Україні видобувають вугілля необхідних марок.

 
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