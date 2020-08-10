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10 августа 2020, понедельник, 12:04 1621
Верховная Рада и партии 2020-08-10T12:30:18+03:00
Українські Новини
В Раде хотят зарегистрировать постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси

В Раде хотят зарегистрировать постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, выборы в Беларуси, Непризнание выборов
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Депутаты Верховной Рады намерены инициировать непризнание президентских выборов в Беларуси.

Об этом депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Соответствующее заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы регистрируем как постановление в Верховной Раде", - написал он.

По словам Гончаренко, депутаты межфракционного парламентского объединения "За демократическую Беларусь", в которое он входит, отмечают, что выборы Президента Беларуси сопровождались многочисленными фальсификациями как во время предвыборной кампании, так и во время самих выборов.

Кроме этого, депутаты считают, что недопуск оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы потенциальным кандидатам и участникам протестов, применение силы против участников протестов, недопущение международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами и другие факты следует расценивать как такие, которые существенно повлияли на результат волеизъявления граждан.

Также депутаты объединения призывают все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов Президента Беларуси и не признавать легитимность их результатов.

Как сообщали Українськi Новини, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, действующий Президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов на выборах главы государства. 

Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов

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