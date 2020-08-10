Доллар и евро начали неделю с падения. Курс валют на 10 августа

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 августа на 2,62 коп. до 27,7632 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,70 коп. до 27,4903 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 9,70 коп. до 32,1855 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,09 коп. до 32,7716 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,4903 27,7632 32,1855 32,7716 3,33 3,90 Максимальный 27,6200 28,0000 32,5100 33,1000 3,75 5,00 Минимальный 27,2500 27,6200 31,7500 32,4500 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 августа, на 3,07 коп. до 27,6486 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.