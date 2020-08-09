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09 августа 2020, воскресенье, 21:16 230
Америка 2020-08-09T22:15:01+03:00
Українські Новини
В США заболели коронавирусом более 5 млн человек

В США заболели коронавирусом более 5 млн человек

Валерия Драгомирова
США, Коронавирус, Коронавирус в США
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

В Соединенных Штатах продолжает расти количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на воскресенье, 9 августа, в Соединенных Штатах зафиксировано более пяти миллионов случаев болезни.

Об этом говорится в данных Университета Джонса Хопкинса. 

По этим данным, больше всего заражений обнаружили в штате Калифорния - более 555 тысяч. На втором месте по масштабам распространения пандемии COVID-19 штат Флорида с более 526 тысячами случаев. После этого штата идет Техас с почти 498 тысячами случаев и Нью-Йорк - более 420 тысяч случаев.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ выступили против возвращения болельщиков на стадионы

Ранее спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попытках России выкрасть данные о вакцинах от коронавируса.

Кроме того, коронавирусом в 5 раз чаще стали болеть молодые люди. Это связано с тем, что они стали менее бдительными к ношению масок и социальному дистанцированию.

Также в ВОЗ дали прогнозы, что массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.

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