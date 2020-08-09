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09 августа 2020, воскресенье, 10:01 296
Кабмин 2020-08-09T10:03:22+03:00
Українські Новини
В Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО

В Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО

Анна Рудык
Кабмин, Карантин, Донбасс, ОРДЛО, самоизоляция, карантин в Украине
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

В то время, как Украина закрывает все КПВВ на границе в Крымом, Кабмин не намерен отменять требование соблюдения режима самоизоляции для людей, прибывших из оккупированных территорий Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Радио Свобода.

Так, он отметил, что правительство Украины не знает, какая ситуация с заболеваемостью коронавирусом на временно оккупированных территориях.

"Сейчас вы видите ситуацию на подконтрольной Украине территории, мы, к сожалению, не знаем, какая она на временно оккупированных территориях. По некоторым данным, она сложнее. Мы вынуждены вводить ограничения, как на границах Украины, так и на линии разграничения (на Донбассе) для того, чтобы не импортировать в Украину заболеваемость, которой у нас и так хватает", - отметил Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что в отдельных случаях для приезжих из ОРДЛО людей могут быть сделаны исключения, однако в целом пока изменений в этом вопросе не предвидится.

"Пограничники имеют право принимать отдельные решения по решению руководителя пограничников. В общем пока есть карантинные ограничения и ситуация остается настолько сложной, она будет оставаться управляемой вот так, как оставалась до сих пор", - добавил премьер.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

Ранее Зеленский поручил Кабмину "мобилизировать силы" для предотвращения второй волны коронавируса.

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