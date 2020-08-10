Зеленский надеется, что Беларусь будет придерживаться демократических стандартов для выхода из кризиса

Президент Владимир Зеленский уверен, что легитимность власти возникает исключительно из общественного доверия, поэтому призывает Беларусь, где вчера прошли выборы президента, к диалогу.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - написал он.

Зеленский считает, что Беларусь должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

"Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса", - уверен он.

При этом он призывает к максимальной толерантности, терпимости и отказа от уличного насилия, а также к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу.

"Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и (позволит) честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, которое протестует", - написал он.

Зеленский добавил, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.

"Беларусь - наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", - пояснил он.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли выборы Президента.

По данным экзитпола, действующий глава государства Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, получил почти 80% голосов.

Тысячи людей вышли на акции протеста.

Между ними и правоохранителями произошли многочисленные столкновения.

Более 100 людей задержаны.

Как сообщали Українськi Новини, в центре Минска прогремели несколько взрывов, силовики получали подкрепление.

Также независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Кроме того, вечером 9 августа из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.