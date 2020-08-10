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10 серпня 2020, понеділок, 09:45 13
Зовнішня політика 2020-08-10T11:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи

Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи

Анна Рудык
Володимир Зеленський, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликає Білорусь, де вчора пройшли вибори президента, до діалогу та впевнений, що легітимність влади виникає виключно з суспільної довіри.

Про це йдтеься в повідомленні Зеленського в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. Та це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно з суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах - це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до громадського протесту, який наростає. Що ми зараз, на жаль, і спостерігаємо", - написав він.

Зеленський вважає, що Білорусь має максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів і постаратися забезпечити власному народу його права і свободи у повному обсязі.

"Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи", - впевнений він.

При цьому він закликає до максимальної толерантності, терпимості та відмови від вуличного насильства, а також до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу.

"Тільки широкий діалог дозволить забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід зі складної кризової ситуації і (дозволить) чесно обговорити подальші кроки і формати суспільної взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни і забезпечити її подальший рух до свободи і демократії. В іншому випадку ескалація насильства буде наростати, а це чревато дуже гіркими наслідками. На мій погляд, зараз в такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони - і уряд, і суспільство, яке протестує", - написав він.

Зеленський додав, що Україна вкрай зацікавлена в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою і стабільними суспільними відносинами.

"Білорусь - наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі", - пояснив він.

У неділю, 9 серпня, в Білорусі пройшли вибори президента.

За даними екзитполу, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року, отримав майже 80% голосів.

Тисячі людей вийшли на акції протесту.

Між ними та правоохоронцями сталися численні сутички.

Більш як 100 людей затримані.

Як повідомляли Українські Новини, незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%.

Крім того, ввечері 9 серпня з Мінська перекрили усі виїзди: почалися перші затримання і сутички.

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Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи
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