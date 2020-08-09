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09 августа 2020, воскресенье, 10:32 9
Общество 2020-08-09T10:34:43+03:00
Українські Новини
После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом упала почти на 20%

После рекордного прироста заболеваемость коронавирусом упала почти на 20%

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

8 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 199 до 80 949, количество умерших от заболевания - на 18 человек до 1 897 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев сократилось на 19,5%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 9 августа в Украине зарегистрированы 80 949 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 897 летальных, 43 972 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 199 новых случаев, выздоровели 317 человек, умерли 18 человек.

Таким образом, 8 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 199 против 317.

Количество новых случаев заболевания 8 августа составило 1,5% от общего количества заболевших на 7 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 9 августа составило 35 080 человек, что на 2,5% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (10 851), в Киеве (9 498) и Ривненской области (6 840).

В Черновицкой области зафиксированы 6 669 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 765 случаев, в Ивано-Франковской - 5 676, в Харьковской - 4 784, в Волынской - 4 282, в Киевской - 4 178, в Одесской – 4 165, в Тернопольской - 3 289, в Винницкой - 2 974, в Житомирской - 2 131, в Днепропетровской - 1 547, в Хмельницкой - 1 346 случаев.

1 022 случая выявлены в Черкасской области, 1 014 случаев - в Черниговской, 975 случаев - в Донецкой, 937 случаев - в Запорожской, 721 случай - в Кировоградской, 705 случаев - в Николаевской, 668 случаев - в Сумской, 494 случая - в Полтавской, 267 случаев - в Херсонской и 153 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Украина закрывает все КПВВ на границе с Крымом.

Также в Минздраве хотят ввести новые критерии для определения "цветных" зон эпидопасности.

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