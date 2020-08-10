НБУ продолжает скупать валюту на межбанке

В то время как гривна укрепляется, Национальный банк в период с 3 по 7 августа купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 40 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 576,4 млн долларов, а продано – 2 287,7 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 4 054,9 млн долларов, а продано – 3 291,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 августа, на 2,35 коп. до 27,6793 UAH/USD.

Эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Также аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Тем временем, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 августа на 0,68 коп. до 27,8003 UAH/USD, курс покупки – понизился на 0,20 коп. до 27,5097 UAH/USD.