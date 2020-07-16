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16 июля 2020, четверг, 18:50 160
Политика мира 2020-07-16T18:51:08+03:00
Українські Новини
Спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попытках России выкрасть данные о вакцинах от коронавируса

Спецслужбы Британии, Канады и США объявили о попытках России выкрасть данные о вакцинах от коронавируса

Ольга Фандорина
Хакеры, вакцина от коронавируса, Кибератака России, Российские хакеры
Вакцина. Фото: freepik
Вакцина. Фото: freepik

Пока в ВОЗ не уверены, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса, хакеры, которых спецслужбы западных стран связывают с Россией,  провели кибератаку на организации, пытающееся разработать вакцину от коронавируса, сообщает BBC. Об этом стало известно после совместных заявлений национальных агентств кибербезопасности.

В Великобритании государственный центр кибербезопасности сообщил, что хакеры почти наверняка действовали как часть "российских спецслужб". По их информации, группа киберпреступников использовала программное обеспечение для того, чтобы похитить информацию о разработке вакцины от COVID-19.

Кроме британского агентства, о кибератаках сообщили также в государственных агентствах кибербезопасности Канады и США. По их информации, хакеры являются частью группы, называемой "APT29", которая использует уязвимые места программного обеспечения для доступа к компьютерным системам при помощи вредоносных программ. Однако какие именно организации подверглись нападению не сообщается.

В заявлении NCSC уточняется, что хакеры использовали фишинг и вредоносные программы.

"APT29, вероятно, продолжит атаковать организации, участвующие в исследованиях и разработках вакцин против COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца. 

Кроме того, ранее британские медики протестировали Ибупрофен для лечения коронавируса. 

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