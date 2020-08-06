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  • Может иметь катастрофические последствия. В ВОЗ выступили против возвращения болельщиков на стадионы
06 августа 2020, четверг, 11:09 64
Спорт 2020-08-06T11:30:01+03:00
Українські Новини
Может иметь катастрофические последствия. В ВОЗ выступили против возвращения болельщиков на стадионы

Может иметь катастрофические последствия. В ВОЗ выступили против возвращения болельщиков на стадионы

Кира Молчанова
Спорт, Футбол, Карантин, ВОЗ, Коронавирус
Олимпийский стадион. Фото: pixabay
Олимпийский стадион. Фото: pixabay

После того, как болельщикам разрешили посещать спортивные соревнования, в ВОЗ обеспокоились, что люди не просто окажутся на одном стадионе, но будут ехать в одно время общественным транспортом, ходить в бары и клубы. По мнению организации, это может привести к вспышке коронавируса.

Об этом заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает Sportbusiness.

"Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вдавите все это в четыре-пятичасовой мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте к месту проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. Это может иметь катастрофические последствия", - сказал Райан.

Как сообщали Українські Новини, в Украине разрешено болельщикам присутствовать на трибунах стадиона во время матчей УПЛ. При этом можно заполнять только четверть всех мест.

Первые матчи восстановленной после карантина Лиги чемпионов пройдут 7 августа, а 23 августа будет известен победитель.

7 августа в рамках товарищеского матча "Динамо" сыграет с "Вересом".

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