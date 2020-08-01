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01 августа 2020, суббота, 23:07 84
Мир 2020-08-01T23:07:01+03:00
Українські Новини
Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий, — ВОЗ

Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий, — ВОЗ

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия Covid-19 остается чрезвычайной ситуацией международного значения и она будет длиться еще долгое время. 

Об этом говорится в сообщении чрезвычайного комитета ВОЗ.

"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он также заявил, что последствия пандемии коронавирусной болезни будут ощущаться в течение многих десятилетий.

"Пандемия - это кризис системы здравоохранения, который случается раз в столетие. Его последствия будут ощущаться в течение многих десятилетий", - сказал он. 

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса

Тем временем Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса. 

 

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