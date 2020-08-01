Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий, — ВОЗ

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия Covid-19 остается чрезвычайной ситуацией международного значения и она будет длиться еще долгое время.

Об этом говорится в сообщении чрезвычайного комитета ВОЗ.



"Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



Он также заявил, что последствия пандемии коронавирусной болезни будут ощущаться в течение многих десятилетий.

"Пандемия - это кризис системы здравоохранения, который случается раз в столетие. Его последствия будут ощущаться в течение многих десятилетий", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала еще один возможный путь передачи коронавируса.



Тем временем Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса.