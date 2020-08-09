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09 августа 2020, воскресенье, 18:49 1911
Политика 2020-08-09T19:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский пообещал, что крымские татары получат статус коренного народа

Зеленский пообещал, что крымские татары получат статус коренного народа

Валерия Драгомирова
Крым, Крымские татары, Владимир Зеленский
Зеленский. Фото: ОПУ
Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина должна поставить точку в вопросе законодательного определения статуса крымскотатарского народа как коренного.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса Президента в социальной сети Facebook со ссылкой на слова Зеленского, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, на данный момент в Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статусом крымскотатарского народа как коренного.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец-то должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать – обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и во всем Крыму", - сообщил Зеленский.

Зеленский также отметил, что вопрос признания крымскотатарского народа коренным стал актуальным после аннексии Крыма Россией.

"Именно потому нашим общим заданием сейчас есть защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа... Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы возобновить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - отметил президент.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского ожидают скорый обмен пленными

Ранее в Крыму пропал трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного. Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома. 

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