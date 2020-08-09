Зеленський пообіцяв, що кримські татари отримають статус корінного народу

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна повинна поставити крапку в питанні законодавчого визначення статусу кримськотатарського народу як корінного.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook з посиланням на слова Зеленського, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, наразі в Україні ведеться робота над законодавчим визначенням корінних народів і статус кримськотатарського народу як корінного.

"Врегулювання цього питання назріло давно, і ми нарешті повинні поставити в ньому крапку. Впевнено можемо сказати – обов'язково відзначимо це свято солідарності у вільному Бахчисараї і у всьому Криму", - повідомив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що питання визнання кримськотатарського народу корінним стало актуальним після анексії Криму Росією.

"Саме тому нашим спільним завданням зараз є захист прав кримських татар, допомога у всебічному розвитку мови, культури та збереження самобутності народу... Для нас дуже важливо робити все від нас залежне, щоб відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України", - зазначив президент.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського очікують швидкий обмін полоненими.



Раніше у Криму зник трирічний син кримськотатарського політв'язня.