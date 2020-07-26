Трехлетнего сына крымскоготатарского политзаключенного нашли мертвым

Трехлетнего мальчика Мусу Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова, нашли мертвым в Крыму. Мальчик найден после длительных поисков.

Об этом сообщает "Крымский дом" в Facebook.

"Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, "Крымский дом" сообщал, что в Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова. Это произошло в селе Строгановка Симферопольского района, ребенок играл в песочнице возле дома.

Президент Владимир Зеленский ожидает от крымских татар проект строительства новой мечети в Киеве и готов поддержать его.

Верховная Рада призвала международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая, в День памяти жертв этого геноцида призвала к почтению памяти невинных жертв преступной депортации.