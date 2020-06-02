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02 июня 2020, вторник, 13:31 449
Общество 2020-06-02T14:00:01+03:00
Українські Новини
Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом

Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом

Кира Молчанова
Верховная Рада, Аннексия Крыма, Крым, Крымские татары
Департация крымских татар. Изображение: kırmızı
Департация крымских татар. Изображение: kırmızı

Верховная Рада призвала международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая, в День памяти жертв этого геноцида призвала к почтению памяти невинных жертв преступной депортации.

За принятия постановления №3449 в целом проголосовали 310 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Также обращение призывает международное сообщество 18 мая к почтению памяти невинных жертв противоправных действий российской оккупационной администрации.

Основными положениями обращения является осуждение нарушений прав крымских татар, призыв к немедленному прекращению любых преследований или дискриминационных действий, объектом которых они выступают.

Рада призвала задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания попытки аннексии Крыма Россией и внедрить международный мониторинг их полного соблюдения, а также усилить давление на государство-агрессора Россию, используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы.

Также Рада призывает добиваться от России отмены незаконные ограничений на право крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Соответствующее обращение адресовано Организации Объединенных Наций (ООН), Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества, правительств и парламентов стран мира.

18 мая 1944 началась операция по депортации крымских татар.

В этот день чтят память жертв этого преступления (в ходе главной волны депортации 18-20 мая было выселено 180 014 человек), также отмечают его как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Как сообщали Українські Новини, по сообщению МИД Украины, Россия незаконно удерживает у себя и на территории Крыма 120 украинцев, большинство из которых — крымские татары.


Ранее в Москве за акцию протеста задержаны 50 крымских татар

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