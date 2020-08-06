У Зеленского ожидают скорый обмен пленными: в списках около 100 человек

Киев ожидает проведение обмена заключенными на Донбассе в ближайшее время. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Reuters.

По словам Ермака, украинская сторона подала ОБСЕ список из около 100 человек для обмена, примерно столько же подали боевики.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель", - сказал он.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - отметил глава офиса президента.

Как сообщали Українські Новини, зимой трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.

Тем временем, обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными.