В Крыму пропал трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного

В Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – мальчику три года и его зовут Муса.

Об этом в Facebook сообщила Крымская солидарность.

Пропажа случилась в поселке Строгановка Симферопольского района.

По словам активистов, ребенок играл в песочнице возле своего дома. Последний раз ее видели (24 июля) около 18:00.

В момент пропажи мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Позднее стало известно, что на место приехали сотрудник оккупационной "полиции", "МЧС", кинологи. "Полиция" готовит запуск квадрокоптера. Люди собираются в группы, чтобы искать мальчика.

По состоянию на 22:00, на место приехал поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Это волонтерское объединение, которое разыскивает пропавших детей.

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