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24 июля 2020, пятница, 22:28 196
Происшествия 2020-07-24T22:30:10+03:00
Українські Новини
В Крыму пропал трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного

В Крыму пропал трехлетний сын крымскотатарского политзаключенного

Кира Молчанова
Крым, Пропажа, Крымские татары, Политзаключенные, пропажа детей
Муса, сын политзаключенного крымского татарина. Фото: Крымская солидарность
Муса, сын политзаключенного крымского татарина. Фото: Крымская солидарность

В Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – мальчику три года и его зовут Муса.

Об этом в Facebook сообщила Крымская солидарность.

Пропажа случилась в поселке Строгановка Симферопольского района.

По словам активистов, ребенок играл в песочнице возле своего дома. Последний раз ее видели (24 июля) около 18:00.

В момент пропажи мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Позднее стало известно, что на место приехали сотрудник оккупационной "полиции", "МЧС", кинологи. "Полиция" готовит запуск квадрокоптера. Люди собираются в группы, чтобы искать мальчика.

По состоянию на 22:00, на место приехал поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Это волонтерское объединение, которое разыскивает пропавших детей.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский ожидает от крымских татар проект строительства новой мечети в Киеве и готов поддержать его.

Верховная Рада призвала международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая, в День памяти жертв этого геноцида призвала к почтению памяти невинных жертв преступной депортации.

Во время ЗНО по истории учащиеся одной из киевских школ записали видео с оскорблениями крымских татар.

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